Уоллес после удара по Харьковщине: Германия должна передать крылатые ракеты Taurus

https://racurs.ua/n187996-uolles-posle-udara-po-harkovschine-germaniya-doljna-peredat-krylatye-rakety-taurus.html

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Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес закликав Німеччину передати Україні далекобійні ракети Taurus. Уоллес відреагував на черговий терористичний акт, який росіяни скоїли, завдавши вчора удару по селу Гроза на Харківщині.

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Про це Воллес написав у Twitter (Х).

Щоразу, коли Росія завдає ударів по цивільному населенню і порушує міжнародне право, націлюючись на об'єкти цивільної інфраструктури в Україні, необхідна відповідна реакція. Ми зробили це зі Starstreak і Storm Shadow. Тепер Німеччина має надіслати свої ракетні комплекси Taurus в Україну і приєднатися до Великої Британії і Франції, — заявив Воллес.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району на Харкіщині. Кількість загиблих внаслідок удару зросла до 52 осіб, повідомив керівник ОВА Синєгубов. За його словами, ще одна людина померла у лікарні.