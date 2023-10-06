Число раненых в результате обстрела Харькова возросло до 23 человек

https://racurs.ua/n187997-chislo-ranenyh-v-rezultate-obstrela-harkova-vozroslo-do-23-chelovek.html

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росія вранці вдарила ракетами по центральній частині Харкова. Внаслідок удару воєнних злочинців рф загинув 10-річний хлопчик, також відомо про 23 поранених.

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Про це повідомила 6 жовтня прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Прокуратура розслідує порушення законів та звичаїв війни. За попередніми даними, по будинках вдарили дві ракети «Іскандер».

Черговий прицільний удар росії по цивільних людях. Під руїнами виявили тіло 10-річної дитини. Ще 16 осіб отримали травми. Дві людини врятували співробітники ДСНС, — написав вказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Унаслідок атаки пошкоджено два багатоквартирні будинки та зруйновано триповерховий житловий дім, зазначив глава МВС.

Станом на 9.30 за даними ДСНС внаслідок ворожого ракетного удару по місту загинула дитина. Також постраждала 21 цивільна особа, 10 з них — госпіталізовано.