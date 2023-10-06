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Ракурс
Россияне могли думать, что на поминках в Грозе были воины ВСУ – прокуратура

Россияне могли думать, что на поминках в Грозе были воины ВСУ — прокуратура

6 окт 2023, 10:58
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Кількість загиблих внаслідок ракетного удару воєнних злочинців росії по селу Гроза Харківської області 5 жовтня зросла до 52.


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На думку речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, росіяни могли думати, що на поминках за загиблим військовослужбовцем у Грозі були воїни ЗСУ. Він заявив, що для атаки російська армія використала дорогу і точну ракету.

Виходячи з мотивів удару, які наразі невідомі, можливо дійсно було наведення кимось з місцевих. Оскільки росіяни вважали, що будуть військові на цих похоронах і поминках загиблого військового. Але там були лише цивільні, це здебільшого — жінки, — заявив речник в ефірі Радіо Свобода.

Нагадаємо, воєнні злочинці росії 5 жовтня вдарили по кафе-магазину у селі Гроза, Куп’янського району. За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у кафе проходили поминки за померлим односельцем. За словами Клименка, влучання було настільки точним, що є підозра, що удар навів хтось із місцевих мешканців.

Источник: Ракурс


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