Швеция предоставляет ВСУ помощь на 200 млн долларов и оценивает передачу самолетов Gripen

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Швеция предоставляет ВСУ помощь в 200 млн долларов и оценивает передачу самолетов Gripen
Швеция предоставляет ВСУ помощь на 200 млн долларов и оценивает передачу самолетов Gripenhttps://racurs.ua/n188003-shveciya-predostavlyaet-vsu-pomosch-na-200-mln-dollarov-i-ocenivaet-peredachu-samoletov-gripen.htmlРакурс
Уряд Швеції оголосив про виділення Збройним силам України 14-го пакета військової допомоги. Міністр оборони дружньої країни Пол Йонсон розповів про підготовку рішення щодо можливої передачі винищувачів Gripen.
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До нового пакету допомоги увійдуть переважно боєприпаси та запчастини до техніки. Йонсон зазначив, що пакет складається з матеріалів, про які просили українці.
Це слід розглядати як вираження відданості Швеції довгостроковій підтримці України, — наголосив шведський міністр.
Він також повідомив, що Збройним силам Швеції та Шведському управлінню оборонного озброєння доручено вивчити можливість передачі або експорту в Україну винищувачів Gripen.
Уряд ухвалив рішення доручити… оцінити умови, на яких Швеція може зробити свій внесок у сфері бойових літаків. Ми можемо зробити це шляхом розширення нашої участі в коаліції F-16 або шляхом передачі в дар або експорту системи Gripen, — сказав Йонсон.
Очікують, що оцінка буде готова до 6 листопада.
Ми також заявили, що обов’язковою умовою для надання винищувачів є те, що Швеція є союзником НАТО, і ми вели діалог з українцями, і вони висловили розуміння цього, — сказав Йонсон.
Нагадаємо, Швеція входить до авіаційної коаліції, метою якої є надання Україні винищувачів. Раніше українські льотчики і наземний персонал мали можливість випробувати у Швеції літаки Gripen.
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