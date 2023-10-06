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Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница Наргес Мохаммади

Нобелевскую премию мира получила иранская правозащитница Наргес Мохаммади

6 окт 2023, 12:20
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Нобелівську премію миру у 2023 році присвоїли іранській правозахисниці Наргес Мохаммаді за «боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та просування прав людини та свободи для всіх».


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Про це повідомила прес-служба Фонду Нобеля.

Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру 2023 року Наргес Мохаммаді за її боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та за просування прав людини і свободи для всіх, — йдеться у повідомленні.

Цьогоріч переможця у номінації обирали з-поміж 351 претендента — 259 осіб та 92 організацій. Це друга найбільша цифра за історію премії. Рекордна кількість — 376 кандидатів — була подана у 2016 році. Вісім років поспіль кількість номінантів перевищує 300.

Як пише Reuters, серед ймовірних номінантів 2023 року були президент України Володимир Зеленський і російський політик в ув’язненні Олексій Навальний. Обидва уже другий рік поспіль згадувалися як претенденти на Нобелівську премію миру.

Источник: Ракурс


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