Нобелевскую премию мира получила организация из Японии. Фото:

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Нобелівську премію миру 2024 року вручили японській організації Nihon Hidankyo.

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Ця організація об'єднує тих, хто вижив після бомбардування Хіросіми і Нагасакі. Нагороду присудили за «зусилля з досягнення світу, вільного від ядерної зброї, і за демонстрацію свідчень того, що ядерна зброя ніколи не має бути використана знову». Про це 11 жовтня повідомляється на офіційному сайті Нобелівського комітету.

У відповідь на атаки атомними бомбами в серпні 1945 року виник рух, учасники якого невпинно працювали над підвищенням обізнаності про катастрофічні гуманітарні наслідки використання ядерної зброї. Поступово виникла потужна міжнародна норма, яка стигматизувала використання ядерної зброї як морально неприйнятної. Ця норма стала відомою як ядерне табу, — йдеться в повідомленні.

Як відомо, Nihon Hidankyo (Японська конфедерація організацій жертв атомної та водневої бомби) — група, утворена людьми, що постраждали від бомбардувань Хіросіми та Нагасакі 1956 року. Мета цього об'єднання чинити тиск на уряд Японії з метою поліпшити підтримку постраждалих і лобіювати в уряді скасування ядерної зброї.

Нагадаємо, 10 жовтня Нобелівську премію з літератури 2024 року отримала південнокорейська письменниця Хан Канг за глибоку поетичну прозу, яка кидає виклик історичним травмам та розкриває крихкість людського життя.