Нобелівську премію з літератури здобула південнокорейська письменниця Хан Ган

https://racurs.ua/ua/n200107-nobelivsku-premiu-z-literatury-zdobula-pivdennokoreyska-pysmennycya.html

Ракурс

Нобелівську премію з літератури цього року отримає південнокорейська письменниця Хан Канг за глибоку поетичну прозу, яка кидає виклик історичним травмам та розкриває крихкість людського життя.

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Письменниця також є лавреаткою Букерівської премії-2016 за роман «Вегетаріанка», який розповідає історію відносин психічно хворої жінки із родиною.

Цей роман став першим у її доробку, перекладеним англійською. Згодом його було екранізовано, стрічку показали на North American Film Fest.

Кан також випустила альбом з десятьма піснями, тексти яких написала сама.

Ха Ган стала 18-ю жінкою, якій вручили Нобелівську премію з літератури, та першою жінкою серед лауреатів, оголошених цього року.

З моменту свого заснування Нобелівська премія з літератури присуджувалася переважно європейським письменникам-чоловікам. Зі 120 лауреатів лише 17 були жінками, причому вісім із них — за останні 20 років.