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Нобелівську премію миру отримала іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді
Нобелівську премію миру отримала іранська правозахисниця Наргес Мохаммадіhttps://racurs.ua/ua/n188004-nobelivsku-premiu-myru-otrymala-iranska-pravozahysnycya-narges-mohammadi.htmlРакурс
Нобелівську премію миру у 2023 році присвоїли іранській правозахисниці Наргес Мохаммаді за «боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та просування прав людини та свободи для всіх».
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Про це повідомила прес-служба Фонду Нобеля.
Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру 2023 року Наргес Мохаммаді за її боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та за просування прав людини і свободи для всіх, — йдеться у повідомленні.
Цьогоріч переможця у номінації обирали з-поміж 351 претендента — 259 осіб та 92 організацій. Це друга найбільша цифра за історію премії. Рекордна кількість — 376 кандидатів — була подана у 2016 році. Вісім років поспіль кількість номінантів перевищує 300.
Як пише Reuters, серед ймовірних номінантів 2023 року були президент України Володимир Зеленський і російський політик в ув’язненні Олексій Навальний. Обидва уже другий рік поспіль згадувалися як претенденти на Нобелівську премію миру.
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— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023
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