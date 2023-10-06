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Рада увеличила расходы госбюджета-2023 на 322,6 млрд грн - куда пойдут деньги
Рада увеличила расходы госбюджета-2023 на 322,6 млрд грн — куда пойдут деньгиhttps://racurs.ua/n188010-rada-uvelichila-rashody-gosbudjeta-2023-na-322-6-mlrd-grn-kuda-poydut-dengi.htmlРакурс
Верховна Рада 6 жовтня проголосувала за збільшення видатків державного бюджету на 2023 рік на 322,6 млрд грн після понад 11 годин розгляду відповідних правок до проекту закону.
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Парламент в цілому підтримав збільшення видатків бюджету. Про це у п’ятницю повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.
За таке рішення проголосували 313 парламентарів.
Раніше очільниця комітету Ради з питань бюджету Підласа відповіла на понад 900 правок, сьогодні депутати розглянули останні 30. В історії Верховної Ради це найдовше, коли доповідач безперервно перебував за трибуною, повідомив Железняк.
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