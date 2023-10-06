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Рада увеличила расходы госбюджета-2023 на 322,6 млрд грн - куда пойдут деньги

Рада увеличила расходы госбюджета-2023 на 322,6 млрд грн — куда пойдут деньги

6 окт 2023, 14:51
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Верховна Рада 6 жовтня проголосувала за збільшення видатків державного бюджету на 2023 рік на 322,6 млрд грн після понад 11 годин розгляду відповідних правок до проекту закону.


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Парламент в цілому підтримав збільшення видатків бюджету. Про це у п’ятницю повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

За таке рішення проголосували 313 парламентарів.

Раніше очільниця комітету Ради з питань бюджету Підласа відповіла на понад 900 правок, сьогодні депутати розглянули останні 30. В історії Верховної Ради це найдовше, коли доповідач безперервно перебував за трибуною, повідомив Железняк.

Законопроект № 10038 передбачає виділення додаткових 303 млрд грн на сферу безпеки.

Источник: Ракурс


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