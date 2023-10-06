Российские ублюдки прокомментировали удар по селу Гроза на Харьковщине

https://racurs.ua/n188013-rossiyskie-ubludki-prokommentirovali-udar-po-selu-groza-na-harkovschine.html

Ракурс

У Кремлі прокоментували повідомлення про удар по селу Гроза у Харківській області.

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Російські військові не завдають ударів по цивільних цілях, заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати заяву України про удар по селу Гроза, внаслідок якої загинуло 52 особи.

Удари завдаються по об'єктах військової інфраструктури, місцям накопичення військовослужбовців та представників військового керівництва, — сказав рот путіна Пєсков.

Саме такі заяви російська влада зазвичай робить після повідомлень про удари по житлових будинках та цивільних об'єктах в Україні.

За даними української влади, ракетного удару було завдано напередодні по магазину та кафе, де проходили поминки за загиблим українським військовим. Атака стала найбільшою за кількістю жертв у Харківській області з початку російського вторгнення.

Реакція ООН

Управління Верховного комісара ООН з прав людини у п’ятницю повідомило, що направляє спеціальну групу до села Гроза. Там припустили, що удару було завдано російськими військовими.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини направило спеціальну групу до села Гроза, щоб зібрати інформацію про ракетний удар, внаслідок якого загинули щонайменше 52 особи.

Ракета потрапила до кафе та магазину, коли жителі села зібралися на поминки за загиблим українським військовим. В Управлінні повідомили, що ракета була, ймовірно, запущена росією, проте точної інформації наразі немає.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, який сам бачив жахливі наслідки таких ударів, шокований і засуджує ці вбивства, — повідомила офіційний представник управління Елізабет Тросселл у Женеві.

«Було б краще, якби я помер». Що кажуть мешканці села Гроза після ракетного удару

Удар по кафе в селі Гроза в четвер стався під час поминок за Андрієм Козирем, організованим його сином Денисом, пишуть українські ЗМІ.

Відомо, що Андрій Козир загинув під час бойових дій на початку російського вторгнення. Денис Козир продовжував служити, однак у результаті звільнився з армії за станом здоров’я, одружився та вирішив перепоховати батька.

На поминках зібралося близько 60 людей, щонайменше 52 особи вважаються загиблими. Серед них Денис Козир, його дружина, бабуся та мати дружини.

Журналісти агентства Reuters, що приїхали до Грози, поговорили з далеким родичем Козирів, який втратив внаслідок влучення ракети дочку та зятя.

Було краще, якби я помер", — сказав Валерій Козир, витираючи сльози. Тепер йому доведеться дбати про трьох онуків. Він повідомив Reuters, що не був на поминках, бо мав працювати на нічну зміну.

За його словами, загинула майже половина жителів села, деякі — цілими сім’ями.

Тепер мені доведеться викреслити половину телефонної книги, — сказав він.

Мій брат помер, моя невістка померла, моя мати померла. Навіть не знаю, що сказати, стільки людей, яких я знав, померло. Можна сказати, що півсела було знищено одним ударом, — сказав Бі-бі-сі ще один місцевий житель Олександр Мухуватий.

Вони [рятувальники] знайшли мого зятя, але не [знайшли] мою дочку та матір мого зятя. Ми почули вибухи та прийшли сюди. Прийшов мій онук і сказав, що тут немає нікого живого, — розповіла Тетяна Лукашова.

Після удару по Грозі Лондон закликав Берлін надати ЗСУ Taurus.