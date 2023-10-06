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«ПриватБанк» хочет присоединиться к делу Коломойскоuj как потерпевшая сторона
«ПриватБанк» хочет присоединиться к делу Коломойскоuj как потерпевшая сторонаhttps://racurs.ua/n188016-privatbank-hochet-prisoedinitsya-k-delu-kolomoyskouj-kak-poterpevshaya-storona.htmlРакурс
«ПриватБанк» хоче долучитися до справи щодо Ігоря Коломойського як потерпіла сторона.
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Це стосується «імітації внесення готівки» у касу банку, повідомляє журналіст «Громадського» з суду.
Слідство каже, що Коломойський за допомогою спільників імітував внесення у касу «ПриватБанку» готівки, отримав собі на рахунок зарахування і цими вигаданими грошима у віртуальному форматі погасив борг «Нафтохіміка» перед банком.
6 жовтня Київський апеляційний суд розпочав розгляд скарги захисту колишнього бенефіціарного власника «ПриватБанку» Ігоря Коломойського на розмір застави, який встановив йому суд у розмірі 3 млрд 891 млн грн.
Уранці Коломойський на суді сказав, що не знайомий з указом про позбавлення його громадянства.
Згідно з указом президента — це загальновідома інформація, яка оприлюднена в засобах масової інформації — припинено ваше громадянство України указом від 18 липня 2022 року. Так чи ні? — спитала його головуюча суддя.
Коломойський відповів: «Я від Міграційної служби нічого не отримував».
Після цього суддя спитала, чи має Коломойський інші громадянства, на що той відповів ствердно: «Ізраїль і Кіпр».
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