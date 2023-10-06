«ПриватБанк» хоче долучитися до справи щодо Ігоря Коломойського як потерпіла сторона

https://racurs.ua/ua/n188016-pryvatbank-hoche-doluchytysya-do-spravy-schodo-igorya-kolomoyskogo-yak-poterpila-storona.html

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«ПриватБанк» хоче долучитися до справи щодо Ігоря Коломойського як потерпіла сторона.

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Це стосується «імітації внесення готівки» у касу банку, повідомляє журналіст «Громадського» з суду.

Слідство каже, що Коломойський за допомогою спільників імітував внесення у касу «ПриватБанку» готівки, отримав собі на рахунок зарахування і цими вигаданими грошима у віртуальному форматі погасив борг «Нафтохіміка» перед банком.

6 жовтня Київський апеляційний суд розпочав розгляд скарги захисту колишнього бенефіціарного власника «ПриватБанку» Ігоря Коломойського на розмір застави, який встановив йому суд у розмірі 3 млрд 891 млн грн.