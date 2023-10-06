Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
«ПриватБанк» хоче долучитися до справи щодо Ігоря Коломойського як потерпіла сторона

«ПриватБанк» хоче долучитися до справи Коломойського як потерпіла сторона

6 жов 2023, 16:42
999

«ПриватБанк» хоче долучитися до справи щодо Ігоря Коломойського як потерпіла сторона.


.

Це стосується «імітації внесення готівки» у касу банку, повідомляє журналіст «Громадського» з суду.

Представник "ПриватБанку на суді, Фото: Ірина Сітнікова / hromadske

Слідство каже, що Коломойський за допомогою спільників імітував внесення у касу «ПриватБанку» готівки, отримав собі на рахунок зарахування і цими вигаданими грошима у віртуальному форматі погасив борг «Нафтохіміка» перед банком.

6 жовтня Київський апеляційний суд розпочав розгляд скарги захисту колишнього бенефіціарного власника «ПриватБанку» Ігоря Коломойського на розмір застави, який встановив йому суд у розмірі 3 млрд 891 млн грн.

Уранці Коломойський на суді сказав, що не знайомий з указом про позбавлення його громадянства.

Згідно з указом президента — це загальновідома інформація, яка оприлюднена в засобах масової інформації — припинено ваше громадянство України указом від 18 липня 2022 року. Так чи ні? — спитала його головуюча суддя.

Коломойський відповів: «Я від Міграційної служби нічого не отримував».

Після цього суддя спитала, чи має Коломойський інші громадянства, на що той відповів ствердно: «Ізраїль і Кіпр».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів