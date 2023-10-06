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Полиция показала видео с нагрудных патрульных камер, которые первыми прибыли к месту ракетного удара в Харькове
Полиция показала видео с нагрудных патрульных камер, которые первыми прибыли к месту ракетного удара в Харьковеhttps://racurs.ua/n188017-policiya-pokazala-video-s-nagrudnyh-patrulnyh-kamer-kotorye-pervymi-pribyli-k-mestu-raketnogo.htmlРакурс
В поліції показали кадри з нагрудних камер поліцейських, які першими прибули до місця ракетного удару в Харкові.
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Треба гасити — там дитина в кімнаті завалена, — чути на відео чоловічий голос.
Патрульні та перехожі першими почали рятувальні роботи.
Уранці 6 жовтня московські терористи завдали черговий прицільний удар росії по цивільних людях.
Під руїнами в центрі Харкова виявили тіло 10-річної дитини. Ще 16 осіб отримали травми. 2 людини врятували співробітники ДСНС.
Пошкоджено 2 багатоквартирних будинків та зруйновано триповерховий житловий дім.
Внаслідок удару виникла пожежу площею 50 кв.м. Рятувальники ліквідували вогонь.
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Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
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