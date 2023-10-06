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Ракурс
Полиция показала видео с нагрудных патрульных камер, которые первыми прибыли к месту ракетного удара в Харькове

Полиция показала видео с нагрудных патрульных камер, которые первыми прибыли к месту ракетного удара в Харькове

6 окт 2023, 16:48
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В поліції показали кадри з нагрудних камер поліцейських, які першими прибули до місця ракетного удару в Харкові.


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Треба гасити — там дитина в кімнаті завалена, — чути на відео чоловічий голос.

Патрульні та перехожі першими почали рятувальні роботи.

Уранці 6 жовтня московські терористи завдали черговий прицільний удар росії по цивільних людях.

Під руїнами в центрі Харкова виявили тіло 10-річної дитини. Ще 16 осіб отримали травми. 2 людини врятували співробітники ДСНС.

Пошкоджено 2 багатоквартирних будинків та зруйновано триповерховий житловий дім.

Внаслідок удару виникла пожежу площею 50 кв.м. Рятувальники ліквідували вогонь.

Источник: Ракурс


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