В поліції показали кадри з нагрудних камер поліцейських, які першими прибули до місця ракетного удару в Харкові

https://racurs.ua/ua/n188017-policiya-pokazala-video-z-nagrudnyh-kamer-patrulnyh-yaki-pershymy-prybuly-do-miscya-raketnogo.html

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В поліції показали кадри з нагрудних камер поліцейських, які першими прибули до місця ракетного удару в Харкові.

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Треба гасити — там дитина в кімнаті завалена, — чути на відео чоловічий голос.

Патрульні та перехожі першими почали рятувальні роботи.

Уранці 6 жовтня московські терористи завдали черговий прицільний удар росії по цивільних людях.

Під руїнами в центрі Харкова виявили тіло 10-річної дитини. Ще 16 осіб отримали травми. 2 людини врятували співробітники ДСНС.

Пошкоджено 2 багатоквартирних будинків та зруйновано триповерховий житловий дім.

Внаслідок удару виникла пожежу площею 50 кв.м. Рятувальники ліквідували вогонь.