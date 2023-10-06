Спецназовцы показали "кладбище" уничтоженной техники россиян в Луганской области

https://racurs.ua/n188021-specnazovcy-pokazali-kladbische-unichtojennoy-tehniki-rossiyan-v-luganskoy-oblasti.html

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Бійці підрозділу спеціального призначення «Гострі картузи» Національної гвардії України показали «кладовище» знищеної техніки російських військ у Луганській області.

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Бійці розповіли, що на Луганському напрямку точаться важкі бої, яких «наша планета не бачила вже декілька десятиліть».

Понад 10 розбитих танків на 2 квадратні кілометри, які знищили буквально за два дні. І це тільки маленький шматочок фронту, — заявили військові.

Серед знищених захисниками танків можна побачити російський Т-90 «Прорив». На одній із фотографій він стоїть майже вцілілий, тільки гусениця злетіла.