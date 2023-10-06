Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Спецпризначенці показали “кладовище” знищеної техніки росіян у Луганській області

Спецпризначенці показали «кладовище» знищеної техніки росіян у Луганській області (ФОТО)

6 жов 2023, 17:36
999

Бійці підрозділу спеціального призначення «Гострі картузи» Національної гвардії України показали «кладовище» знищеної техніки російських військ у Луганській області.


.

Бійці розповіли, що на Луганському напрямку точаться важкі бої, яких «наша планета не бачила вже декілька десятиліть».

Понад 10 розбитих танків на 2 квадратні кілометри, які знищили буквально за два дні. І це тільки маленький шматочок фронту, — заявили військові.

Серед знищених захисниками танків можна побачити російський Т-90 «Прорив». На одній із фотографій він стоїть майже вцілілий, тільки гусениця злетіла.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів