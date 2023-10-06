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Ракурс
Суд в Харькове объявил приговор информатору, приведшему россиян на рынок «Барабашово» в Харькове

Суд в Харькове объявил приговор информатору, приведшему россиян на рынок «Барабашово» в Харькове

6 окт 2023, 17:50
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12 років тюрми отримав російський інформатор, який скоригував удар по ринку «Барабашово» у Харкові.


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Про це 6 жовтня повідомила обласна прокуратура.

Місцевий житель після початку повномасштабного вторгнення рф «зливав» російським спецслужбам інфу про переміщення ЗСУ, а також «наводив» ракетні атаки по місцях скупчення людей.

Саме за його координатами у 2022 році окупанти обстріляли ринок «Барабашово», який є найбільшим торговельним закладом України. Тоді загинуло двоє людей, 20+ травмувалися.

Він також збирав розвіддані про місця розташування Сил оборони на території обласного центру. Найбільше його цікавили локації укріпрайонів та маршрути руху підрозділів українських військ у напрямку східного фронту.

Источник: Ракурс


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