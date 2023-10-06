Генпрокурор согласовал производство из-за драки при участии двух нардепов

https://racurs.ua/n188023-genprokuror-soglasoval-proizvodstvo-iz-za-draki-pri-uchastii-dvuh-nardepov-video.html

Ракурс

Генеральний прокурор Андрій Костін погодив порушення кримінальних справ через бійку, що сталася 5 жовтня в центрі Києва, щодо колишнього нардепа «Слуги народу» Артема Дмитрука та чинного депутата цієї ж фракції Олександра Куницького.

.

«Правова кваліфікація — умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, а також хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинені групою осіб, — пояснили в Офісі генпрокурора.

Кримінальні провадження об'єднані, а досудове розслідування доручено Головному слідчому управлінню ДБР.

Раніше до Офісу генпрокурора передали подання на нардепів, які зчинили бійку в Києві.

Правоохоронці вбачають ознаки хуліганства та завдання умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості у діях позафракційного Дмитрука та «слуги» Куницького, які напередодні зчинили бійку в Києві.

За словами постраждалого чоловіка, нардепи звинувачували його в аферах та вимагали гроші. Куницький завалив його на землю, а Дмитрук — бив руками. Хлопцю викликали «швидку» та надали першу допомогу.

Відео з постраждалим у бійці за участю нардепів, яке оприлюднили в мережі pic.twitter.com/wcNgHx9JTM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 5, 2023

Дмитрук у коментарі Новини. Live заявив, що хлопець на відео — підставна особа, і він нібито намагався спровокувати депутатів. За словами нардепа, його метою був мобільний телефон з інформацією. Крім того, Дмитрук заявляє, що хлопець з ножем біг на нього.

Водночас, судячи з відео, бійку спровокували нардепи.

Речниця фракції «Слуга народу» Юлія Палійчук висловила рішучу вимогу покарати всіх винних у бійці, в якій брали участь депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький.