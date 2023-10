Ізраїль масовано обстріляли ракетами, які були запущені зі сторони сектора Гази.

Раптова атака почалася близько о 6.30 і за півгодини по ізраїльській території було випущено 5 тис. ракет та боєприпасів. Під удар потрапили міста південної та центральної частини Ізраїлю, гули сирени у багатьох містах та селищах. Було пряме влучання в будинок у Тель-Авіві та будівлю в Ашкелоні. Щонайменше одна людина була вбита, а 15 поранені. Про це повідомляють Reuters, AP News та Times of Israel.

Також повідомляється про проникнення палестинських військових на територію Ізраїлю, які прорвалися на парапланах та пікапах. На півдні країни відбувають збройні зіткнення.

Збройне крило руху ХАМАС заявило про початок операції «Повінь Аль-Акса» проти Ізраїлю.

Тим часом міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий заклик резервістів. Армія оборони Ізраїлю заявила, що переходить у «стан військової готовності» й готова завдати ударів у відповідь.

