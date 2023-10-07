Количество обнаруженных за год российских морских мин назвали в ОК «Юг»

В территориальном море Украины обнаружили 30 российских мин, фото: Comments.ua

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росія замінувала економічну зону та територіальне море України ще на початку повномасштабного вторгнення.

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Загалом йдеться про щонайменше 450 мін. Про це в ефірі національного телемарафону розповіла очільниця об'єднаного прес-центру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, повідомляє агентство «Укрінформ».

Вони замінували море ще з початку повномасштабного вторгнення, тоді вже говорилося про 450 морських мін, які могли бути розсіяні по економічній зоні та територіальному морю України. Протягом лише цього року вже виявлено понад 30 мін різного виду і різної загрози, — зазначила Гуменюк.

За її словами, наявність у Чорному морі великої кількості мін була врахована при відкритті гуманітарного коридору. Зокрема, Сили оборони України встановили особливі умови для судновласників, котрі вирішать скористатися цим коридором.

Гуменюк також повідомила, що Україна обговорює необхідність додаткових гарантій від міжнародних партнерів, як це було із «Зерновою ініціативою», коли нашу державу підтримували ООН і Туреччина.

Це завдавало додаткових клопотів росії щодо можливих провокацій, наприклад, в повітрі, що унеможливлювало подібні атаки тактичною авіацією у напрямку зернового коридору. Тому ми розраховуємо на підтримку партнерів, працюємо самостійно і продовжуємо пропонувати креативні рішення, щоб розмінувати море і гарантувати безпеку в цьому регіоні, — наголосила вона.

Джерело: «Укрінформ»