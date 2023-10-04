Украинская система ПВО IRIS-T, фото: Wikimidia Commons

https://racurs.ua/n187955-germaniya-predostavit-ukraine-dopolnitelnye-sredstva-pvo-dlya-zaschity-gruzov-s-zernom-smi.html

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Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти захистити поставки зерна від потенційних російських атак.

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Про це сьогодні, 4 жовтня, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

За інформацією агентства, Берлін надішле Україні:

одну додаткову систему ППО IRIS-T;

більше десятка зенітних гармат Gepard.

Ці засоби ППО покликані забезпечити прикриття вантажів, що прямують до Румунії вздовж південного узбережжя України.

Зброя має прибути в Україну до кінця цього року, а наступні одиниці IRIS-T будуть доставлені після того, як вони будуть побудовані.

Україна намагається наростити поставки через річку Дунай і суходолом через так звані «смуги солідарності» після того, як росія вийшла із «зернової угоди». Також кількість суден також курсує маршрутами біля берегів Румунії та Болгарії, попри побоювання щодо російських атак.

Джерела агентства не розголошують, які саме маршрути захищатимуть і чи будуть задіяні інші засоби.

Джерело: Bloomberg