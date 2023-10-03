Украинские порты на Черном море. Фото:

https://racurs.ua/n187915-tri-osnovnyh-chernomorskih-porta-ukrainy-vozobnovili-priem-sudov-dlya-eksporta-zerna.html

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Три основні чорноморські порти України відновили приймання суден, які експортують зерно.

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Судна ходять в основні українські порти на Чорному морі всупереч погрозам країни-агресора росії, яка обіцяла відкривати вогонь пор суднах, які прямують до портів України. Новим вибудуваним Україною коридором вже скористалися перші 10 кораблів. Про це повідомило видання Bloomberg.

За інформацією медіа, міжнародні страхові компанії почали відновлювати покриття страхових ризиків. А прохід цих суден вказує на те, що окупилася «смілива ставка України на створення власного торгового шляху», який був утворений після того, як рф вийшла з зернової угоди.

Договір про безпечний коридор передбачає, що усі кораблі, що прямують до України, проходять перевірку в турецькому Стамбулі, а вантажі цих суден мають складатися виключно з сільськогосподарських товарів.

Нагадаємо, 1 жовтня повідомлялося, що з портів Одеської області вийшли три суховантажі, а їм на заміну йшли чотири балкери. Організованим Силами оборони України тимчасовим морським коридором скористалися китайський борт Ying Hao з вантажем руди та балкери із зерном Azara та Eneida.

Джерело: Bloomberg