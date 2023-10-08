Ракурсhttps://racurs.ua/
Число погибших в Израиле резко возросло, есть убитые украинки
Число погибших в Израиле резко возросло, есть убитые украинкиhttps://racurs.ua/n188077-chislo-pogibshih-v-izraile-rezko-vozroslo-est-ubitye-ukrainki.htmlРакурс
В Ізраїлі через бої та удари ХАМАСу загинули дві українки.
.
Обидві громадянки тривалий час проживали в країні. Консули підтримують зв’язок з родичами, повідомив речник МЗС України Ніколаєнко.
Станом на 15.00 в Ізраїлі загинули не менше 600 людей, понад дві тисячі отримали поранення, повідомляють Haaretz та Kan.
Додатково виявлено близько 200 убитих у районі лісу Реїм, де під час нападу терористів проходив фестиваль.
Раніше про 350 загиблих ізраїльтян повідомляв CNN з посиланням на дані Армії оборони Ізраїлю.
Своєю чергою, палестинське міністерство охорони здоров’я повідомило, що з початку бойових дій загинули 313 палестинців, трохи менш як дві тисячі людей отримали поранення.
Бойовики руху «Хамас» вранці 7 жовтня напали на Ізраїль. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій з ізраїльськими військовими. Бойовики також захопили заручників. Армія Ізраїлю почала завдавати масованих ударів по сектору Газа.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...