Кількість загиблих в Ізраїлі різко зросла, є убиті українки

https://racurs.ua/ua/n188077-kilkist-zagyblyh-v-izrayili-rizko-zrosla-ie-ubyti-ukrayinky.html

Ракурс

В Ізраїлі через бої та удари ХАМАСу загинули дві українки.

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Обидві громадянки тривалий час проживали в країні. Консули підтримують зв’язок з родичами, повідомив речник МЗС України Ніколаєнко.

Станом на 15.00 в Ізраїлі загинули не менше 600 людей, понад дві тисячі отримали поранення, повідомляють Haaretz та Kan.

Додатково виявлено близько 200 убитих у районі лісу Реїм, де під час нападу терористів проходив фестиваль.

Раніше про 350 загиблих ізраїльтян повідомляв CNN з посиланням на дані Армії оборони Ізраїлю.

Своєю чергою, палестинське міністерство охорони здоров’я повідомило, що з початку бойових дій загинули 313 палестинців, трохи менш як дві тисячі людей отримали поранення.

Бойовики руху «Хамас» вранці 7 жовтня напали на Ізраїль. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій з ізраїльськими військовими. Бойовики також захопили заручників. Армія Ізраїлю почала завдавати масованих ударів по сектору Газа.