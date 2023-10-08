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Появилось видео с группой девушек, взятых в заложники боевиками ХАМАС
Появилось видео с группой девушек, взятых в заложники боевиками ХАМАСhttps://racurs.ua/n188083-poyavilos-video-s-gruppoy-devushek-vzyatyh-v-zalojniki-boevikami-hamas.htmlРакурс
З’явилося відео з групою дівчат, взятих у заручники бойовиками ХАМАС.
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Дівчата виглядають наляканими, але неушкодженими, і можуть користуватися своїми телефонами. Наприкінці відео в кадрі з’являється озброєний чоловік і лунає гучний вибух, який викликає істерику серед деяких заручників.
A video has emerged of the girls who were taken hostage by Hamas militants.#hamasattackpic.twitter.com/GWN70GyVte— Brijesh Singh (@Brijeshbsingh) October 8, 2023
На іншому відео, що шириться мережею, діти, взяті у заручники, заходяться в клітках для тварин.
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