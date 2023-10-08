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Ракурс
Появилось видео с группой девушек, взятых в заложники боевиками ХАМАС

Появилось видео с группой девушек, взятых в заложники боевиками ХАМАС

8 окт 2023, 17:39
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З’явилося відео з групою дівчат, взятих у заручники бойовиками ХАМАС.


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Дівчата виглядають наляканими, але неушкодженими, і можуть користуватися своїми телефонами. Наприкінці відео в кадрі з’являється озброєний чоловік і лунає гучний вибух, який викликає істерику серед деяких заручників.

На іншому відео, що шириться мережею, діти, взяті у заручники, заходяться в клітках для тварин.

Источник: Ракурс


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