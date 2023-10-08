З'явилося відео з групою дівчат, взятих у заручники бойовиками ХАМАС

https://racurs.ua/ua/n188083-z-yavylosya-video-z-grupou-divchat-vzyatyh-u-zaruchnyky-boyovykamy-hamas.html

Ракурс

З’явилося відео з групою дівчат, взятих у заручники бойовиками ХАМАС.

.

Дівчата виглядають наляканими, але неушкодженими, і можуть користуватися своїми телефонами. Наприкінці відео в кадрі з’являється озброєний чоловік і лунає гучний вибух, який викликає істерику серед деяких заручників.

A video has emerged of the girls who were taken hostage by Hamas militants.#hamasattackpic.twitter.com/GWN70GyVte — Brijesh Singh (@Brijeshbsingh) October 8, 2023

На іншому відео, що шириться мережею, діти, взяті у заручники, заходяться в клітках для тварин.