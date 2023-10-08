Рашисты разгоняют фейк об "украинском оружии у боевиков ХАМАС" из подразделения в Мукачево

https://racurs.ua/n188084-rashisty-razgonyaut-feyk-ob-ukrainskom-orujii-u-boevikov-hamas-iz-podrazdeleniya-v-mukachevo.html

Ракурс

Російські пропагандистські видання і телеграм-канали активно «розганяють» фейк, що нібито бойовики ХАМАС воюють проти ізраїльської армії зброєю з України.

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Під Ашкелоном ізраїльські солдати заарештували бойовиків, у яких нібито знайшли чи то українські протитанкові гранатомети (РПГ-7), чи то гранати до них (деталі «легенди» пропагандисти очевидно не узгодили). На зброї нібито були мітки «українського підрозділу із Мукачева Закарпатської області».

У Міноборони спростували цю інформацію і назвали повідомлення про продаж української зброї терористам ХАМАС інформаційно-психологічною операцією росіян.

У коментарі Military Media Center при міноборони України військовий експерт полковник Петро Черник зазначив, що ізраїльська зброя буде постачатися в Європу, а європейська — надходити в Україну.

Якраз одна з причин цього удару — зрив цього плану. Саме ізраїльська модель розглядається як робоча для України. Саме Ізраїль є стратегічним союзником США, і саме США є стратегічним союзником України. Тому говорити про те, що ми могли теоретично продати таку зброю — неможливо.

За словами Петра Черника, зброю ще треба доставити морем чи суходолом, а це — неможливо.