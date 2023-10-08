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Рашисти розганяють фейк про "українську зброю у бойовиків ХАМАС" з підрозділу в Мукачево
Рашисти розганяють фейк про «українську зброю у бойовиків ХАМАС» з підрозділу в Мукачевоhttps://racurs.ua/ua/n188084-rashysty-rozganyaut-feyk-pro-ukrayinsku-zbrou-u-boyovykiv-hamas-z-pidrozdilu-v-mukachevo.htmlРакурс
Російські пропагандистські видання і телеграм-канали активно «розганяють» фейк, що нібито бойовики ХАМАС воюють проти ізраїльської армії зброєю з України.
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Під Ашкелоном ізраїльські солдати заарештували бойовиків, у яких нібито знайшли чи то українські протитанкові гранатомети (РПГ-7), чи то гранати до них (деталі «легенди» пропагандисти очевидно не узгодили). На зброї нібито були мітки «українського підрозділу із Мукачева Закарпатської області».
У Міноборони спростували цю інформацію і назвали повідомлення про продаж української зброї терористам ХАМАС інформаційно-психологічною операцією росіян.
У коментарі Military Media Center при міноборони України військовий експерт полковник Петро Черник зазначив, що ізраїльська зброя буде постачатися в Європу, а європейська — надходити в Україну.
Якраз одна з причин цього удару — зрив цього плану. Саме ізраїльська модель розглядається як робоча для України. Саме Ізраїль є стратегічним союзником США, і саме США є стратегічним союзником України. Тому говорити про те, що ми могли теоретично продати таку зброю — неможливо.
За словами Петра Черника, зброю ще треба доставити морем чи суходолом, а це — неможливо.
Через Іран ми нічого подібного зробити не можемо, бо ми оголосили санкції цій країні як мінімум на п’ятдесят років уперед. Через інші держави, скажімо, такі, як Єгипет, Сирія чи Йорданія це також неможливо зробити, бо треба мати відповідні логістичні шляхи. Отже, будь-яка інформація, що стосується продажу зброї ХАМАС, є нічим іншим, як інформаційно-психологічна операція.
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