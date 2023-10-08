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Ракурс
Киев поддержал Израиль инсталляцией на улицах столицы

Киев поддержал Израиль инсталляцией на улицах столицы (ФОТО)

8 окт 2023, 20:23
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Київ увечері 8 жовтня підтримав Ізраїль інсталяцією на вулицях столиці.


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На понад 350 цифрових носіях реклами на вулицях Києва транслювався прапор держави Ізраїль.

Мер Віталій Кличко написав у своїх соцмережах, що це «знак солідарності українців з ізраїльським народом, який зазнав агресії і бʼється сьогодні за свою країну».

Київ підтримав Ізраїль інсталяцією на вулицях столиці

Київ підтримав Ізраїль інсталяцією на вулицях столиці

Також прапор Ізраїлю майорітиме на комунальних електронних інформаційних табло на великих перехрестях міста.

Источник: Ракурс


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