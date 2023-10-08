Киев поддержал Израиль инсталляцией на улицах столицы

https://racurs.ua/n188089-kiev-podderjal-izrail-installyaciey-na-ulicah-stolicy-foto.html

Ракурс

Київ увечері 8 жовтня підтримав Ізраїль інсталяцією на вулицях столиці.

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На понад 350 цифрових носіях реклами на вулицях Києва транслювався прапор держави Ізраїль.

Мер Віталій Кличко написав у своїх соцмережах, що це «знак солідарності українців з ізраїльським народом, який зазнав агресії і бʼється сьогодні за свою країну».

Також прапор Ізраїлю майорітиме на комунальних електронних інформаційних табло на великих перехрестях міста.