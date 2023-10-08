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Ракурс
Київ підтримав Ізраїль інсталяцією на вулицях столиці

Київ підтримав Ізраїль інсталяцією на вулицях столиці (ФОТО)

8 жов 2023, 20:23
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Київ увечері 8 жовтня підтримав Ізраїль інсталяцією на вулицях столиці.


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На понад 350 цифрових носіях реклами на вулицях Києва транслювався прапор держави Ізраїль.

Мер Віталій Кличко написав у своїх соцмережах, що це «знак солідарності українців з ізраїльським народом, який зазнав агресії і бʼється сьогодні за свою країну».

Київ підтримав Ізраїль інсталяцією на вулицях столиці

Київ підтримав Ізраїль інсталяцією на вулицях столиці

Також прапор Ізраїлю майорітиме на комунальних електронних інформаційних табло на великих перехрестях міста.

Джерело: Ракурс


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