Два человека погибли, 22 получили ранения в результате российских обстрелов трех областей. Фото:

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Російська армія продовжує завдавати цинічних ударів по мирних українських містах та селах.

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Так, у Херсонській області через обстріли загарбників одна людина загинула, ще 18 людей дістали поранення. Серед постраждалих є двоє дітей. Ворог 8 жовтня здійснив 53 обстріли, випустивши 288 снарядів з мінометів, артилерії, РСЗО «Град», автоматичних станкових гранатометів, танків, авіації та дронів. Про це повідомила Херсонська ОВА.

Голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко поінформував у Telegram, що по Херсону росіяни випустили 96 снарядів. Були влучання у житлові квартали, автостоянку та об'єкт критичної інфраструктури та на територію церкви у Херсонському районі.

Харківська ОВА повідомила, що внаслідок ворожого артилерійського обстрілу по Вовчанську Чугуївського району було серйозно пошкоджено два приватні будинки. Жертвами артударів стала мирна 65-річна мешканка.

А Донецька обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок обстрілів у Костянтинівці 9 жовтня постраждали четверо цивільних.

Нагадаємо, у ніч на 8 жовтня російські загарбники обстріляли житлові будинки в Херсоні та село в Станіславській громаді. Внаслідок атак постраждали 11 людей, серед яких дитина.