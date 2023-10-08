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Ракурс
Рашисти в ніч на 8 жовтня обстрілювали Херсон, фото: Херсонська обласна прокуратура

Наслідки нічного обстрілу Херсона показали в прокуратурі (ФОТО, ВІДЕО)

8 жов 2023, 13:54
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 жовтня, обстріляли житлові будинки в Херсоні та село в Станіславській громаді.


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В результаті постраждали 11 людей, серед яких дитина. Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

Внаслідок обстрілу:

  • в обласному центрі травмовано сім містян, серед яких дев’ятимісячна дитина;
  • у селі окупанти поцілили по приватному будинку — постраждала родина з чотирьох дорослих людей;
  • пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, господарські споруди, газопровід, автотранспорт.

У Херсонській ОВА зазначають, що стосовно деяких об'єктів в обласному центрі це вже були повторні влучання.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Рашисти в ніч на 8 жовтня обстрілювали Херсон, фото: Херсонська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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