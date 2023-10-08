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Рашисти в ніч на 8 жовтня обстрілювали Херсон, фото: Херсонська обласна прокуратура
Наслідки нічного обстрілу Херсона показали в прокуратурі (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n188073-naslidky-nichnogo-obstrilu-hersona-pokazaly-v-prokuraturi-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 жовтня, обстріляли житлові будинки в Херсоні та село в Станіславській громаді.
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В результаті постраждали 11 людей, серед яких дитина. Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.
Внаслідок обстрілу:
- в обласному центрі травмовано сім містян, серед яких дев’ятимісячна дитина;
- у селі окупанти поцілили по приватному будинку — постраждала родина з чотирьох дорослих людей;
- пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, господарські споруди, газопровід, автотранспорт.
У Херсонській ОВА зазначають, що стосовно деяких об'єктів в обласному центрі це вже були повторні влучання.
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