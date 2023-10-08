Рашисти в ніч на 8 жовтня обстрілювали Херсон, фото: Херсонська обласна прокуратура

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 жовтня, обстріляли житлові будинки в Херсоні та село в Станіславській громаді.

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В результаті постраждали 11 людей, серед яких дитина. Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

Внаслідок обстрілу:

в обласному центрі травмовано сім містян, серед яких дев’ятимісячна дитина;

у селі окупанти поцілили по приватному будинку — постраждала родина з чотирьох дорослих людей;

пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, господарські споруди, газопровід, автотранспорт.

У Херсонській ОВА зазначають, що стосовно деяких об'єктів в обласному центрі це вже були повторні влучання.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).