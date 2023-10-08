Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: ДСНС

Нічні обстріли Херсона призвели до 10 пожеж (ФОТО)

8 жов 2023, 10:27
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 жовтня, обстрілювали житлові квартали Херсона з різного виду зброї.


.

Через ворожі прильоти виникло 10 пожеж. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що за різними адресами горіли:

  • чотири житлові будинки;
  • три господарчі споруди;
  • автомобілі;
  • покинуте складське приміщення.

Рятувальники до самого ранку ліквідовували наслідки ворожих обстрілів, — зазначають у ДСНС. — До гасіння залучалось 15 одиниць техніки та 62 рятувальника.

Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів