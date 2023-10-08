Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n188066-nichni-obstrily-hersona-pryzvely-do-10-pojej-foto.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 жовтня, обстрілювали житлові квартали Херсона з різного виду зброї.

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Через ворожі прильоти виникло 10 пожеж. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що за різними адресами горіли:

чотири житлові будинки;

три господарчі споруди;

автомобілі;

покинуте складське приміщення.