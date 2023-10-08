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Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: ДСНС
Нічні обстріли Херсона призвели до 10 пожеж (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n188066-nichni-obstrily-hersona-pryzvely-do-10-pojej-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 8 жовтня, обстрілювали житлові квартали Херсона з різного виду зброї.
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Через ворожі прильоти виникло 10 пожеж. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що за різними адресами горіли:
- чотири житлові будинки;
- три господарчі споруди;
- автомобілі;
- покинуте складське приміщення.
Рятувальники до самого ранку ліквідовували наслідки ворожих обстрілів, — зазначають у ДСНС. — До гасіння залучалось 15 одиниць техніки та 62 рятувальника.
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