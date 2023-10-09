Иран отрицает причастность к нападению боевиков на Израиль

Нападение боевиков на Израиль. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n188101-iran-otricaet-prichastnost-k-napadeniu-boevikov-na-izrail.html

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Іран заперечив причетність до нападу ісламістського угрупування ХАМАС на Ізраїль.

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Однак у Тегерані вважають, що «рішучі кроки палестинців є абсолютно законним захистом від сім десятиліть окупації та жахливих злочинів нелегітимного сіоністського режиму». Іранська влада також беззастережно підтримує Палестину. Про це заявила делегація Ірану в Організації Об'єднаних Націй, передає The Jerusalem Post.

Проте ми не беремо участь у події у відповідь палестинців, які були вжиті лише самою Палестиною, — зазначили іранці.

Також Іран заявив, що рух ХАМАС досяг такого «успіху» внаслідок ефекту несподіванки. Крім того, Тегеран вказує на «найбільший провал» ізраїльських служб безпеки.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомило, що представники служб безпеки Ірану допомогли бойовикам ХАМАС спланувати напад на Ізраїль. Вони працювали разом нібито з серпня, також було залучено й ліванську «Хезболлу».

Джерело: The Jerusalem Post