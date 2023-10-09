Армия россии перебросила в Мариуполь и район новые резервы. Фото: Петр Андрющенко

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Тимчасово окупований Маріуполь та район поповнюється підрозділами російських солдатів.

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Командування рф перекинула в місто та район близько 5 тис. нових резервів. Головна їх відмінність — дві гармати на шевронах та новенька форма, «жодного разу не пралась». Останнє подібне введення нових резервів фіксувалось у квітні цього року. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Черговий резерв живої сили переведено в Маріуполь та район. Зафіксовано прибуття новосформованих та/або новонабраних російських підрозділів. На шевронах — дві гармати, — йдеться у повідомленні.

Також Андрющенко додав, що посилені переміщення російських систем протиповітряної оборони в Маріуполі та навколо міста проводяться вже без дотримання глобальних заходів безпеки. Крім того, ворог додатково розгорнув системи зв’язку вздовж узбережжя від села Мелекіно в напрям Бердянська.

Нагадаємо, на окупованому Донбасі росія будує нову залізничну гілку, яка з'єднає Маріуполь із Донецьком. Також загарбники незаконно будують автомобільну дорогу з Ростова до Маріуполя.