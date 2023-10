Нобелевскую премию по экономике присудили за исследование гендерных отличий на рынке труда

У Стокгольмі оголосили володаря премії з економіки пам’яті Альфреда Нобеля, заснованої Державним банком Швеції 1968 року. 2023 року нагороду присудили Клаудії Голдін зі США «за дослідження ролі жінок на ринку праці».

Науковиця вивчала архіви США і збирала дані за понад 200 років, щоб визначити, як і чому відмінності в доходах представників різних статей змінювалися з плином часу.

Зокрема, економістка зʼясувала, що у XX столітті рівень освіти в жінок значно зріс і зараз у розвинених країнах він значно вищий, ніж у чоловіків.

Згідно з її дослідженням, участь заміжніх жінок зменшилася з переходом від аграрного до індустріального суспільства на початку XIX століття, але потім почала збільшуватися зі зростанням сфери послуг на початку ХХ століття. Ґолдін пояснила цю закономірність як результат структурних змін і еволюції соціальних норм щодо жіночих обов’язків стосовно дому та сім’ї.

Голдін — історикиня економіки й фахівчиня з економіки праці, гендерних питань, професорка Гарвардського університету. У 1990 році Голдін стала першою жінкою, яка почала працювати на економічному факультеті Гарварду. Вона стала лише третьою жінкою-лауреаткою Нобелівської премії з економіки за всю історію її вручення.

