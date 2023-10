Нобелівську премію з економіки присудили за дослідження ролі жінок на ринку праці

У Стокгольмі оголосили володаря премії з економіки пам’яті Альфреда Нобеля, заснованої Державним банком Швеції 1968 року. 2023 року нагороду присудили Клаудії Голдін зі США «за дослідження ролі жінок на ринку праці».

Голдін — історикиня економіки й фахівчиня з економіки праці, гендерних питань, професорка Гарвардського університету. У 1990 році Голдін стала першою жінкою, яка почала працювати на економічному факультеті Гарварду. Вона стала лише третьою жінкою-лауреаткою Нобелівської премії з економіки за всю історію її вручення.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin «for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes."#NobelPrizepic.twitter.com/FRAayC3Jwb