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Ракурс
Нобелівську премію з економіки присудили за дослідження ролі жінок на ринку праці

Нобелівську премію з економіки присудили за дослідження ґендерних відмінностей на ринку праці

9 жов 2023, 15:45
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У Стокгольмі оголосили володаря премії з економіки пам’яті Альфреда Нобеля, заснованої Державним банком Швеції 1968 року. 2023 року нагороду присудили Клаудії Голдін зі США «за дослідження ролі жінок на ринку праці».


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Вона виявила ключові причини ґендерних відмінностей на ринку праці, — повідомляється на сайті Нобелівського комітету. — […] Клаудія Голдін представила першу всеосяжну доповідь про доходи жінок та їхню участь на ринку праці протягом століть. Її дослідження розкриває причини змін, а також основні джерела гендерного розриву, що зберігається.

Голдін — історикиня економіки й фахівчиня з економіки праці, гендерних питань, професорка Гарвардського університету. У 1990 році Голдін стала першою жінкою, яка почала працювати на економічному факультеті Гарварду. Вона стала лише третьою жінкою-лауреаткою Нобелівської премії з економіки за всю історію її вручення.

2022 року Нобелівську премію з економіки присудили Бену Бернанці, Дугласу Даймонду та Філіпу Дюбвігу «за дослідження фінансових криз та роботи банків».

Премія з економіки імені Альфреда Нобеля закриває нобелівський тиждень. Урочиста церемонія вручення всіх Нобелівських премій, крім премії миру, відбудеться 10 грудня у Стокгольмі. Того ж дня в Осло відбудеться нагородження премією миру — 2023 року її лауреатом стала правозахисниця з Ірану Наргіз Мохаммаді.

Джерело: Ракурс


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