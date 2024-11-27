Дональда Трампа висунули на Нобелівську премію миру. Фото:

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Дональда Трампа висунули на Нобелівську премію миру.

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Народний депутат від партії «Слуга народу» та голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко висунув новообраного президента США на здобуття Нобелівської премії миру у 2025 році. Про це йдеться в листі Мережка до Нобелівського комітету, пише видання Kyiv Independent.

У листі парламентаря йдеться, що Трамп може допомогти Україні досягти «справедливого, всеосяжного і стійкого миру, заснованого на Статуті ООН і принципах міжнародного права».

Мережко сподівається, що Трамп шукатиме такі рішення, які збережуть українську територіальну цілісність, повагу до суверенітету України та незастосування сили.

Нардеп розповів журналістам, що таким чином він хоче привернути увагу Трампа, «щоб він допоміг Україні вижити».

Трамп також заклав основи сьогоднішньої міжнародної коаліції на підтримку України, продемонструвавши світове лідерство в постачанні зброї для протистояння жорстокій і незаконній агресивній війні росії, — заявив Мережко.

Нагадаємо, що соратник Трампа, спікер Палати представників Майк Джонсон та інші конгресмени з MAGA півроку блокували надання Україні 60 млрд дол. допомоги.

Джерело: Kyiv Independent