Стали відомі лауреати Нобелівської премії-2024 з економіки. Фото:

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Лауреати Нобелівської премії з економіки стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон та Джеймс Робінсон.

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Їм присвоїли нагороду «за дослідження того, як формуються інституції та впливають на процвітання». Лауреати показали, що одним із пояснень відмінностей у добробуті країн є суспільні інститути, запроваджені під час колонізації. Про це 14 жовтня повідомила прес-служба Фонду Нобеля.

Науковці довели, що суспільства з поганим верховенством права та інститутами, які експлуатують населення, не генерують зростання чи змін на краще. З’ясувалося, що інклюзивні заклади часто запроваджувалися в країнах, які були бідними під час колонізації, що з часом призвело до загалом процвітаючого населення. Це важлива причина того, чому колишні колонії, які колись були багатими, тепер бідні, і навпаки.

Лауреати вважають, що коли виникає загроза революції, люди при владі постають перед дилемою. Можновладці воліли б залишитися при владі і спробувати заспокоїти маси, обіцяючи економічні реформи, але населення навряд чи повірить, що вони не повернуться до старої системи, як тільки ситуація врегулюється. Єдиним варіантом може бути передача влади та встановлення демократії.

Нагадаємо, Нобелівську премію миру 2024 року вручили японській організації Nihon Hidankyo, яка об'єднує тих, хто вижив після бомбардування Хіросіми і Нагасакі. Нагороду присудили за «зусилля з досягнення світу, вільного від ядерної зброї, і за демонстрацію свідчень того, що ядерна зброя ніколи не має бути використана знову».