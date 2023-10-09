Избиение мужчины в Черновицком ТЦК расследует ГБР

https://racurs.ua/n188112-izbienie-mujchiny-v-chernovickom-tck-rassleduet-gbr.html

Ракурс

​Держбюро розслідувань (ДБР) розслідує дії військових та правоохоронців у приміщенні Чернівецького обласного військкомату.

.

Працівники ДБР здійснюють розслідування щодо побиття чоловіка у приміщенні Чернівецького обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки.

Відео інциденту 9 жовтня поширили телеграм-канали, однак події відбувались ще 30 липня 2022 року. Наступного ж дня Нацполіція відкрила кримінальне провадження та розпочала досудове розслідування. У серпні 2023 року справу передали Державному бюро розслідувань.

У межах розслідування кримінального провадження вивчаються дії працівників центру комплектування та правоохоронців щодо застосування сили до громадянина. Тоді потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

Наразі встановлені особи усіх фігурантів, присутніх на відео.

Розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру в завданні умисних легких тілесних ушкоджень, перевищенні військовою службовою особою влади, вчиненої в умовах воєнного стану, викрадення людини, що супроводжувалося заподіянням їй фізичних страждань.