Мы убили неонацистов - Небензя в ООН соврал о преступлении рф в Грозе

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Представник росії в ООН Василь Небензя 9 жовтня відповів на звинувачення щодо жахливогозлочину російських виродків у селі Гроза Харківської області, де ракета убила понд 50 людей.

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На засіданні Радбезу ООН Небензя сказав, що ракетним ударом по селу Гроза на Харківщині росія вбила безліч «українських неонацистів», а не мирних жителів

У характерній для рф пропагандистській манері постійний представник рф при ООН василь небензя знову намагався всіх переконати, що російські війська не завдають ударів по цивільних об'єктах України, а використовують лише «високоточну зброю» для враження військових об'єктів.

В момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов, — заявив постпред росії в ООН.

Нагадаємо, що 5 жовтня селяни перепоховали земляка-добровольця Андрія Козира і зібралися на поминки. Саме тоді в будівлю кафе у селі Гроза на Куп’янщині влучила російська ракета «Іскандер-М».