Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Мы убили неонацистов - Небензя в ООН соврал о преступлении рф в Грозе

Мы убили неонацистов — Небензя в ООН соврал о преступлении рф в Грозе (ВИДЕО)

9 окт 2023, 19:27
999

Представник росії в ООН Василь Небензя 9 жовтня відповів на звинувачення щодо жахливогозлочину російських виродків у селі Гроза Харківської області, де ракета убила понд 50 людей.


.

На засіданні Радбезу ООН Небензя сказав, що ракетним ударом по селу Гроза на Харківщині росія вбила безліч «українських неонацистів», а не мирних жителів

У характерній для рф пропагандистській манері постійний представник рф при ООН василь небензя знову намагався всіх переконати, що російські війська не завдають ударів по цивільних об'єктах України, а використовують лише «високоточну зброю» для враження військових об'єктів.

В момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов, — заявив постпред росії в ООН.

Нагадаємо, що 5 жовтня селяни перепоховали земляка-добровольця Андрія Козира і зібралися на поминки. Саме тоді в будівлю кафе у селі Гроза на Куп’янщині влучила російська ракета «Іскандер-М».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров