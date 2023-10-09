Израильские военные больше не предупреждают жителей сектора Газа о месте нанесения ударов

https://racurs.ua/n188126-izrailskie-voennye-bolshe-ne-preduprejdaut-jiteley-sektora-gaza-o-meste-naneseniya-udarov.html

Ракурс

Портал Times of Israel з посиланням на кілька джерел пише, що ізраїльські військові змінили тактику завдання ударів по сектору Газа.

.

Зокрема, за даними видання, чиновник повідомив на брифінгу в Кнесеті, що Ізраїль більше не скидає муляжі бомб на будівлі перед тим, як атакувати їх (раніше таким чином мирних жителів попереджали про необхідність бігти).

Ще одне джерело видання підтвердило, що тактика «Стук по даху», в рамках якої перед атаками ЦАХАЛ розсилав повідомлення, робив обдзвони або скидав невибухові пристрої на будинки для попередження мешканців, зараз не використовується.

За його словами, від неї не відмовилися зовсім, проте наразі населенню Гази вже повідомили про необхідність евакуюватись із «центральних районів, зайнятих терористами».

Крім того, як пише Times of Israel, Ізраїль готовий завдавати ударів по Газі, навіть якщо це зашкодить заручникам. Джерело повідомило виданню, що якщо в армії будуть розвіддані про точне місце, де знаходяться заручники, завдавати ударів по цій будівлі не будуть. Однак, оскільки такої інформації немає, всі об'єкти, пов’язані з ХАМАС, будуть атаковані.

Раніше ХАМАС пригрозив розпочати страти заручників, якщо Ізраїль не припинить завдавати ударів по будинках, де мешкають мирні жителі, без попередження.

Не буде електрики, їжі, палива, все закрито. Ми боремося з «людьми-тваринами» і діємо відповідно, — міністр оборони Ізраїлю наказав повністю взяти в облогу Сектор Гази.

Водночас військово-повітряні сили країни розпочали широкомасштабну атаку на об'єкти ХАМАС.