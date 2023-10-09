Нетаньяху анонсировал удары такой силы, «которую еще не применяли»

https://racurs.ua/n188128-netanyahu-anonsiroval-udary-takoy-sily-kotoruu-esche-ne-primenyali.html

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Бомбардування Гази є «лише початком». Про це у зверненні до нації увечері 9 жовтня заявив премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

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У зверненні він анонсував удари такої сили, «яку ще не застосовували».

За його словами, для Ізраїлю настають «важкі дні». Він закликав до формування надзвичайного уряду в країні. Є п’ять основних тем, які треба розглянути:

перемога над терористами, які все ще перебувають в Ізраїлі;

підготовка масштабної наступальної операції в Газі;

збереження спокою на інших фронтах;

продовження залучення міжнародної підтримки для операції;

об'єднання країни.

Ізраїль переходить до масованої атаки, якої ще ніколи не було, сказав Нетаньягу.

Раніше влада Ізраїлю рекомендувала жителям країни запастися водою та продуктами на 72-годинне перебування у бомбосховищах.