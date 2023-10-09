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Нетаньяху анонсировал удары такой силы, «которую еще не применяли»
Нетаньяху анонсировал удары такой силы, «которую еще не применяли»https://racurs.ua/n188128-netanyahu-anonsiroval-udary-takoy-sily-kotoruu-esche-ne-primenyali.htmlРакурс
Бомбардування Гази є «лише початком». Про це у зверненні до нації увечері 9 жовтня заявив премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.
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У зверненні він анонсував удари такої сили, «яку ще не застосовували».
За його словами, для Ізраїлю настають «важкі дні». Він закликав до формування надзвичайного уряду в країні. Є п’ять основних тем, які треба розглянути:
- перемога над терористами, які все ще перебувають в Ізраїлі;
- підготовка масштабної наступальної операції в Газі;
- збереження спокою на інших фронтах;
- продовження залучення міжнародної підтримки для операції;
- об'єднання країни.
Ізраїль переходить до масованої атаки, якої ще ніколи не було, сказав Нетаньягу.
Раніше влада Ізраїлю рекомендувала жителям країни запастися водою та продуктами на 72-годинне перебування у бомбосховищах.
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