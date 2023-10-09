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Ракурс
Нетаньяху анонсировал удары такой силы, «которую еще не применяли»

Нетаньяху анонсировал удары такой силы, «которую еще не применяли»

9 окт 2023, 22:09
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Бомбардування Гази є «лише початком». Про це у зверненні до нації увечері 9 жовтня заявив премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.


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У зверненні він анонсував удари такої сили, «яку ще не застосовували».

За його словами, для Ізраїлю настають «важкі дні». Він закликав до формування надзвичайного уряду в країні. Є п’ять основних тем, які треба розглянути:

  • перемога над терористами, які все ще перебувають в Ізраїлі;
  • підготовка масштабної наступальної операції в Газі;
  • збереження спокою на інших фронтах;
  • продовження залучення міжнародної підтримки для операції;
  • об'єднання країни.

Ізраїль переходить до масованої атаки, якої ще ніколи не було, сказав Нетаньягу.

Раніше влада Ізраїлю рекомендувала жителям країни запастися водою та продуктами на 72-годинне перебування у бомбосховищах.

Источник: Ракурс


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