Белый дом хочет увязать в один закон предоставление военной помощи Израилю и финансирование Украины

https://racurs.ua/n188131-belyy-dom-hochet-uvyazat-v-odin-zakon-predostavlenie-voennoy-pomoschi-izrailu-i-finansirovanie.html

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Білий дім хоче ув’язати в один законопроект надання військової допомоги Ізраїлю та фінансування України.

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У цьому випадку, як сподіваються в адміністрації Джо Байдена, Конгрес зможе схвалити одночасно дві ініціативи, повідомляє телеканал NBC із посиланням на чиновника із Вашингтона.

Таким чином американська влада намагається обійти небажання частини законодавців надавати економічну підтримку Києву.

У Білому домі припускають, що допомога Ізраїлю на тлі конфлікту з Палестиною, що загострився, не викличе опору у конгресменів.

Раніше Конгрес відмовився ухвалювати закон про тимчасовий бюджет, доки звідти не викреслили допомогу Україні. Її республіканці вимагають розглядати окремо.

Нагадаємо, у Конгресі США обговорюють річний пакет допомоги Україні, обсягом 60−100 млрд. дол. WSJ цитує сенаторів від обох партій, які заявили виданню, що бачать більше сенсу в одному великому пакеті, аніж в кількох менших. Це, по-перше, «додасть Україні відчуття впевненості, а по-друге, це буде краще «з політичної точки зору».

Такий пакет можуть прийняти в період між 16 жовтня, коли Сенат повернеться з канікул, і 17 листопада — датою закінчення терміну дії поточного закону про тимчасові витрати.