Россияне массированно обстреливают прифронтовую Авдеевку с пяти утра

https://racurs.ua/n188136-rossiyane-massirovanno-obstrelivaut-prifrontovuu-avdeevku-s-pyati-utra.html

Ракурс

Російські окупанти з 5 ранку проводять масований артобстріл Авдіївки.

.

За інформацією вбивць роботу ведуть авіація, артилерія різних калібрів та танки. Місто поблизу Донецька, яке контролює Україна, усе у вогні та вибухах.

У мережі з’явилися кадри ворожих атак. За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, рашисти безперервно ведуть обстріл житлової забудови Авдіївки як артилерією, так і авіацією.

Крім того, під удар потрапило й Очеретине поблизу Авдіївки. Там російські виродки спалили залізничну станцію.