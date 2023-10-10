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Россияне массированно обстреливают прифронтовую Авдеевку с пяти утра
Россияне массированно обстреливают прифронтовую Авдеевку с пяти утраhttps://racurs.ua/n188136-rossiyane-massirovanno-obstrelivaut-prifrontovuu-avdeevku-s-pyati-utra.htmlРакурс
Російські окупанти з 5 ранку проводять масований артобстріл Авдіївки.
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За інформацією вбивць роботу ведуть авіація, артилерія різних калібрів та танки. Місто поблизу Донецька, яке контролює Україна, усе у вогні та вибухах.
У мережі з’явилися кадри ворожих атак. За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, рашисти безперервно ведуть обстріл житлової забудови Авдіївки як артилерією, так і авіацією.
Крім того, під удар потрапило й Очеретине поблизу Авдіївки. Там російські виродки спалили залізничну станцію.
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