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Ракурс
Росіяни масово обстрілюють прифронтову Авдіївку з п'ятої ранку

Росіяни масовано обстрілюють прифронтову Авдіївку з п’ятої ранку

10 жов 2023, 10:18
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Російські окупанти з 5 ранку проводять масований артобстріл Авдіївки.


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За інформацією вбивць роботу ведуть авіація, артилерія різних калібрів та танки. Місто поблизу Донецька, яке контролює Україна, усе у вогні та вибухах.

У мережі з’явилися кадри ворожих атак. За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, рашисти безперервно ведуть обстріл житлової забудови Авдіївки як артилерією, так і авіацією.

Крім того, під удар потрапило й Очеретине поблизу Авдіївки. Там російські виродки спалили залізничну станцію.

Джерело: Ракурс


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