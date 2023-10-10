Нападение на Израиль – подарок ХАМАС путину

https://racurs.ua/n188137-napadenie-na-izrail-podarok-hamas-putinu.html

Ракурс

росія насолоджується — і частково підживлює — хаос у серії глобальних спалахів, які відвертають енергію Заходу від України.

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Насправді путін не розпалив усі ці кризи, але тепер він із задоволенням підливає масла у вогонь і грає ними на свою користь, пише Politico.

Жорстокий напад ХАМАС на Ізраїль стався в день народження володимира путіна. Такий катастрофічний шок у сфері безпеки на Близькому Сході, ймовірно, був приємним сюрпризом для російського президента, чий стратегічний пріоритет — відвернути підтримку та увагу Заходу від України. Масштабна пожежа в Ізраїлі ризикує зробити саме це.

Велике питання полягає в тому, скільки кредитів можна віддати Кремлю за ідеальний шторм наростаючих криз — в Ізраїлі, Косово, на Кавказі та в Африці — які накочують на Америку та Європу. Багатьом спокусливо бачити путіна як натхненника чи маріонетковода, який розпалює більше конфліктів, ніж Захід може впоратися.

Насправді путін не розпалив усі ці кризи, але тепер він із задоволенням підливає масла у вогонь і грає ними на свою користь. Він насолоджується хаосом. Кремлівські пропагандисти вже поширюють наратив про те, що війна на Близькому Сході — це перемога росії, а гроші для України вичерпаються.

Це був, напевно, найкращий подарунок путіну на день народження. Напад на Ізраїль розділить увагу, враховуючи природну зосередженість США на Ізраїлі, — сказав дипломат ЄС. — Ми сподіваємося, що це не матиме драматичного впливу на підтримку України, але, звичайно, багато залежатиме і від тривалості конфлікту на Близькому Сході. Якщо ми справді хочемо бути геополітичним Європейським Союзом, ми маємо мати справу з кількома кризами одночасно.

У Вашингтоні передбачають, що атаки ХАМАС на Ізраїль зменшать увагу США до України, які поглинені наслідками усунення минулого тижня спікера Кевіна Маккарті групою республіканців, які є частиною тієї ж групи консерваторів, що прагнули скоротити допомогу Україні. Зараз розгортається боротьба за наступника Маккарті, що ускладнює для адміністрації Байдена отримання схвалення Конгресу на будь-яку додаткову допомогу, яку вона може захотіти надати Ізраїлю.

Відчуваючи загрозу того, що Захід може ось-ось втратити увагу до Києва, президент України Володимир Зеленський наполягає на тому, що Іран і росія, які підтримують ХАМАС, є близькими союзниками, і розглядає боротьбу з росією та боротьбу з ісламістськими бойовиками як єдине ціле.

Ізраїльські журналісти, які були тут, в Україні, в Бучі, зараз кажуть, що бачили таке ж зло, де прийшла росія. Таке ж зло. І різниця лише в тому, що є терористична організація, яка напала на Ізраїль, а тут є терористична держава, яка напала на Україну.

Почнемо з атак ХАМАС, пише Politico. росія давно залицялася до ісламістських бойовиків, а лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія та інші офіційні особи нещодавно відвідали Москву. Після суботніх штурмів росіяни швидко зняли пил зі старих планів повернути кордони Ізраїлю туди, де вони були в 1967 році.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що створення палестинської держави перешкоджає «руйнівна політика» США, і ми могли почути задоволене муркотіння, коли злорадний колишній президент Дмитро Медведєв звернув свій гнів проти Заходу.

Замість того, щоб активно працювати над палестино-ізраїльським врегулюванням, ці дебіли [США] завадили нам і надають неонацистам [в Україні] повномасштабну допомогу, протиставляючи два тісно пов’язані народи один проти одного, — глузував Медвждєв.

Речник Кремля Дмитро Пєсков радісно стверджував, що фінансування України тепер неминуче скоротиться.

Процес накачування київського режиму зброєю з фактичної, емоційної, фінансової, технологічної точок зору піде в низхідну тенденцію, — сказав він.

Чи означає це, що росія мала пряме причетність до нападів? Це здається неймовірним, бо росія далеко не така важлива, як Іран, коли йдеться про зброю та фінансування ХАМАС, вважають оглядачі Politico.

Норман Рул, колишній високопоставлений співробітник розвідки США, стверджував, що політична підтримка ХАМАС Москвою надихнула групу на вчинення насильства, але сказав, що будь-яка роль росії, крім цього, буде скромною.

Ця стратегія дозволяє росіянам стверджувати, що вони підтримують мирний процес, але наступне насильство порушує ситуацію в регіоні, відвертає увагу політиків від агресії Росії проти України та перетягує військово-морські сили США з Чорного моря до східного Середземномор’я, — сказав він POLITICO.

Загравання з ХАМАС і підтримка палестинців також допомагають путіну в його прагненні зробити себе важливим гравцем у глобальному перегрупуванні проти Заходу на чолі з Китаєм та Іраном. Буквально кілька днів тому він заявив, що росія має намір «побудувати новий світ», звинувативши Захід у війні в Україні та сказав, що конфлікт точиться через «принципи, на яких буде базуватися новий світовий порядок».

Іран, союзник росії та головний закордонний військовий постачальник, безумовно, також хоче нового світового порядку, але залишається дискусія, наскільки прямо Тегеран дає конкретні накази ХАМАС. Припускають, що Іран тільки «створює монстра Франкенштейна, а потім випускає його на село».

Такий підхід до розпалювання глобальної геополітики цілком підходить росії.