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Ракурс
Решится ли путин на новую мобилизацию в рф - ответ разведки Британии

Решится ли путин на новую мобилизацию в рф — ответ разведки Британии

10 окт 2023, 11:46
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У своєму черговому зведенні про ситуацію на фронті британська розвідка стверджує, що Москва навряд чи розпочне нову кампанію масової мобілізації до березня 2024 року, коли в росії мають відбутися чергові президентські вибори.


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Як пише розвідка, володимир путін майже напевно знову балотуватиметься на пост президента і може розпочати неофіційну передвиборчу кампанію вже в листопаді цього року.

Майже не викликає сумнівів, що головною темою передвиборної кампанії путіна буде теза про росію як окрему цивілізацію, яка має захищатися від зовнішніх ворогів — цей наратив часто використовується для виправдання дій держави та консолідації влади в руках путіна, — сказано у зведенні.

Попередню масову мобілізацію в росії провели восени 2022 року, після того, як внаслідок швидкого контрнаступу українських військ армія рф втратила контроль над окупованими територіями Харківської області.

Вже після початку мобілізації у росії українські військові також звільнили Херсон та сусідні з ним райони на правому березі Дніпра.

Источник: Ракурс


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