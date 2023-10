У своєму черговому зведенні про ситуацію на фронті британська розвідка стверджує, що Москва навряд чи розпочне нову кампанію масової мобілізації до березня 2024 року, коли в росії мають відбутися чергові президентські вибори.

Як пише розвідка, володимир путін майже напевно знову балотуватиметься на пост президента і може розпочати неофіційну передвиборчу кампанію вже в листопаді цього року.

Майже не викликає сумнівів, що головною темою передвиборної кампанії путіна буде теза про росію як окрему цивілізацію, яка має захищатися від зовнішніх ворогів — цей наратив часто використовується для виправдання дій держави та консолідації влади в руках путіна, — сказано у зведенні.

