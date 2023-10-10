Чи наважиться путін на нову мобілізацію в рф - відповідь розвідки Британії

https://racurs.ua/ua/n188140-chy-navajytsya-putin-na-novu-mobilizaciu-v-rf-vidpovid-rozvidky-brytaniyi.html

Ракурс

У своєму черговому зведенні про ситуацію на фронті британська розвідка стверджує, що Москва навряд чи розпочне нову кампанію масової мобілізації до березня 2024 року, коли в росії мають відбутися чергові президентські вибори.

.

Як пише розвідка, володимир путін майже напевно знову балотуватиметься на пост президента і може розпочати неофіційну передвиборчу кампанію вже в листопаді цього року.

Майже не викликає сумнівів, що головною темою передвиборної кампанії путіна буде теза про росію як окрему цивілізацію, яка має захищатися від зовнішніх ворогів — цей наратив часто використовується для виправдання дій держави та консолідації влади в руках путіна, — сказано у зведенні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 10 October 2023.



Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/GL5Eu6UYEO



�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/TecMeOut2i — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) October 10, 2023

Попередню масову мобілізацію в росії провели восени 2022 року, після того, як внаслідок швидкого контрнаступу українських військ армія рф втратила контроль над окупованими територіями Харківської області.

Вже після початку мобілізації у росії українські військові також звільнили Херсон та сусідні з ним райони на правому березі Дніпра.