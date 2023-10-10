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Ракурс
Чи наважиться путін на нову мобілізацію в рф - відповідь розвідки Британії

Чи наважиться путін на нову мобілізацію в рф — відповідь розвідки Британії

10 жов 2023, 11:46
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У своєму черговому зведенні про ситуацію на фронті британська розвідка стверджує, що Москва навряд чи розпочне нову кампанію масової мобілізації до березня 2024 року, коли в росії мають відбутися чергові президентські вибори.


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Як пише розвідка, володимир путін майже напевно знову балотуватиметься на пост президента і може розпочати неофіційну передвиборчу кампанію вже в листопаді цього року.

Майже не викликає сумнівів, що головною темою передвиборної кампанії путіна буде теза про росію як окрему цивілізацію, яка має захищатися від зовнішніх ворогів — цей наратив часто використовується для виправдання дій держави та консолідації влади в руках путіна, — сказано у зведенні.

Попередню масову мобілізацію в росії провели восени 2022 року, після того, як внаслідок швидкого контрнаступу українських військ армія рф втратила контроль над окупованими територіями Харківської області.

Вже після початку мобілізації у росії українські військові також звільнили Херсон та сусідні з ним райони на правому березі Дніпра.

Джерело: Ракурс


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