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Перетряхивание элит на Закарпатье - СБУ и НАБУ пришли с обысками к мэру Мукачево

Перетряхивание элит на Закарпатье — СБУ и НАБУ пришли с обысками к мэру Мукачево

10 окт 2023, 12:25
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СБУ та НАБУ прийшли з обшуками до мера Мукачева Андрія Балоги.


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За даними українських медіа з джерел у цих органах, обшуки проводять через ймовірну корупційну схему продажу стадіону «Авангард».

Влітку Мукачівська міськрада виставила на торги 3 га комунальної землі. За даними слідства, вартість ділянки занизили в декілька разів і «перемогла» компанія, яка фактично належить голові Мукачівської районної ради Михайлу Ланьо, більш відомому як кримінальний авторитет «Блюк».

Журналіст Віталій Глагола з посиланням на джерела у НАБУ також повідомив, що обшуки проводять через ймовірну корупційну схему продажу стадіону «Авангард», сума збитків може сягати майже 100 млн грн.

Балога шокований

Також, за даними Глаголи, обшуки проводять у керівника Мукачівської райради Ланя, почесного консула Словаччини в Ужгороді Адамчука та його брата Ігоря, а також в ексдепутата Закарпатської обларади та власника готелю «Ужгород» Баранюка.

Источник: Ракурс


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